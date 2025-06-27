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Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, peki yurt genelinde hava nasıl olacak? Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 1 113

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, peki yurt genelinde hava nasıl olacak? Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 2 213

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 3 313

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 4 413

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 5 513

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatuında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 6 613

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 7 713

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 8 813

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 9 913

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 10 1013

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 11 1113

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 12 1213

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Türkiye sıcaktan kavrulacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 13 1313

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m,

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinde 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.

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