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Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm ülke geneli hava durumu tahmin raporunu açıklayarak ülke geneli yağış beklenmezken kuzey bölgeleri parçalı bulutlu olup yurt geneli hava sıcaklıklarının düşük seyredeceğinden uzmanlar hava değişimleri nedeniyle hastalıklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. İşte 8 Ekim 2024 Cuma bölgelerimizde ve tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı soğuk havaya dikkat! Tüm bölgelerimizde ve illerimizde 8 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve akşam saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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