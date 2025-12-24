Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına karşı aman dikkat? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu