Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına karşı aman dikkat? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 5 ila 7 gece 6 ila 8 ; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden sonra batısı 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.