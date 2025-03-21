Meteoroloji uyardı: O bölgelere dikkat! Yağış soğuk hava ne kadar devam edecek? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz’de fırtına; Doğu Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam batı ve güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m güneyi 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve batıdan doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.