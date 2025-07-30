Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, mevzii sağanak yağışlı, batı karadeniz’in doğusu yer yer sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah gökgürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de ; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu gökgürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, bugün akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.