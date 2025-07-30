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Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, ve sağanak yağışlar bekleniyor. Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelere serinletici yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, mevzii sağanak yağışlı, batı karadeniz’in doğusu yer yer sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah gökgürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de ; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu gökgürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, bugün akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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