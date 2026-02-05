Meteoroloji uyardı: O bölgelerde, kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve hortum bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege ve Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz’in batısı ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, sabah batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı ile gece saatlerinde geneli 4 ila 6, akşam batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer ,2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güneyli yönlerden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m. Görüş: Orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli 6 ila 8, yer yer 9; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Hatay’ın güney kıyı kesimleri ile gece batısı 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.