Meteoroloji uyardı: O bölgelerde, kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve hortum bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı