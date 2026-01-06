Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege, Batı Akdeniz’in batısı ile Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,5 ila 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısı 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 4 ila 6, sabah ve akşam saatlerinde Hatay’ın güney kıyıları 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.