Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı