Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Ülkemizin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olması beklenirken bazı bölgelerde don ve pus , yer yer sis görülmekte... Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Trakya'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Ege, Batı Akdeniz’in batısı ile Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,5 ila 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısı 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 4 ila 6, sabah ve akşam saatlerinde Hatay’ın güney kıyıları 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

