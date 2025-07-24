Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı