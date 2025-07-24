Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Bartın-Kastamonu kıyı kesimleri 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde 2,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinde yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.