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Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı cok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetle olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Bartın-Kastamonu kıyı kesimleri 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde 2,5 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinde yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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