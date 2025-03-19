Meteoroloji uyardı: O bölgelerde çok kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Kuzey Ege'de fırtına; Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısı sabah kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısı sabah 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 5,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.