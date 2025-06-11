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Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumu tahmin raporunda Marmara bölgesini kuvvetli rüzgar, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesini ise sağanak yağış konusunda uyarılarda bulundu. İşte 11 Haziran 2025 ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu

Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MARDİN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

Meteoroloji uyardı, Kuvvetli rüzgara ve sağanak yağışa dikkat! 11 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, sabah güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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