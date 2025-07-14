Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.