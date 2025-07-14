Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

DENİZLERDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK ORANLARI
Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.