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Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni hafta başı hava durumu tahmin raporunda kavurucu sıcaklıkların ülkenin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam edeceğini duyurarak uyarılarda bulundu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Temmuz 2025 ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 2 210

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 3 310

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 4 410

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 38°C
Parçalı az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 5 510

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 38°C
Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 37°C
Parçalı az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 6 610

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 8 810

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklıklara dikkat! 14 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 10 1010

DENİZLERDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK ORANLARI

Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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