Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz’in doğusu öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi ile Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Akdeniz’in doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.