Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Güney Ege'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, akşam kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam güney ve güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 7 güneyi 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m güneyi 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan gece kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 yer yer 9; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 akşam saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.