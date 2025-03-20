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Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

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Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 116

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 216

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 316

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 416

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 516

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 616

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 716

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 816

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu

KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 916

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ile Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1016

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Adana hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu

HATAY °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1116

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1216

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olmak üzere Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 13 1316

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle kar, kıyılarda yağmur ve karlakarışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 14 1416

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların batısı ile Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 15 1516

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yüksek kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 16 1616

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, akşam kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam güney ve güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 7 güneyi 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m güneyi 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan gece kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 yer yer 9; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 akşam saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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