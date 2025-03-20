Meteoroloji uyardı: Kara kış geri döndü! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların batısı ile Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı