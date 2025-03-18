Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.