  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 117

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 217

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 317

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 417

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 517

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 617

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 717

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 817

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 917

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1017

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1117

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1217

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 13 1317

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 14 1417

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 15 1517

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 16 1617

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Kar kapıda! Salı günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 17 1717

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT