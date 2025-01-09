Meteoroloji uyardı! Güneşli havaya aldanmayın buzlanmaya sise çiğ tehlikesine dikkat! 9 Ocak hava durumu
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Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı hava durumu tahmin raporunda, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İşte 9 Ocak 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları