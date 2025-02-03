Meteoroloji uyardı çok kuvvetli geliyor! Lapa lapa yağacak hayat durma noktasına gelecek! 3 Şubat hava durumu

UYARILAR

SİS UYARISI:

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara(Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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