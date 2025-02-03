Meteoroloji uyardı çok kuvvetli geliyor! Lapa lapa yağacak hayat durma noktasına gelecek! 3 Şubat hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 doğusu zamanla 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 gece 6kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece açıklarında 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 20 m, kuzeyi gece 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan,; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu zamanla güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.