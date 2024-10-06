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Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı son hava durumu tahminlerine göre, batıda sıcaklıklar 1-3 derece düşeceği diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurarak, Edirne ve Tekirdağ bölgelerini kuvvetli yağış nedeniyle uyarılarda bulundu. işte 6 Ekim 2024 Pazar günü tüm bölgelerde illerde ve denizlerde hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

:Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 20°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra İzmir’in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 11°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 22°C
Az bulutlu

KARS 4°C, 19°C
Az bulutlu

MALATYA 12°C, 27°C
Az bulutlu

VAN 7°C, 21°C
Az bulutlu

Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji son verileri paylaştı! Yarın hava nasıl olacak? 6 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyu güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

KAYNAK: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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