Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Hava sıcaklıkları düşecek mi? Salı günü hava nasıl olacak Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı sabah ve akşam saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi, sis anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yer yer sisli Rüzgar: Güney ve güneybatı, akşam güneybatıdan 2 ila 4, gece 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, sis anında orta
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, akşam 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi akşam 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4, gece 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.