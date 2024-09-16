Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına; Güney Ege’nin güneyi ile Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu ile bugün (Pazar) akşam saatlerinde geneli 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) akşam saatlerinde geneli ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, bugün (Pazar) akşam saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, bugün (Pazar) akşam saatlerinde batısı 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, bugün (Pazar) akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, zamanla 1,0 m; Görüş: İyi.