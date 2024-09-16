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Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke geneli 16 Eylül Pazartesi hava durumu raporunu yayınlayarak Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde Ardahan çevreleri ile Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu, İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu.
Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, yarın (Pazartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, yarın (Pazartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra batısı ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 28°C
Az bulutlu

Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in iç kesimleri ve bu akşam saatlerinde Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 24°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu, Sivas, Yozgat, Niğde'nin güneyi, Kayseri'nin doğusu ile bu gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kastamonu ve Sinop kıyılarında bu akşam ve gece saatlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece iç kesimlerinde, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın (Pazartesi) Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz'de fırtına; Güney Ege’nin güneyi ile Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu ile bugün (Pazar) akşam saatlerinde geneli 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) akşam saatlerinde geneli ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, bugün (Pazar) akşam saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, bugün (Pazar) akşam saatlerinde batısı 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, bugün (Pazar) akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, zamanla 1,0 m; Görüş: İyi.

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