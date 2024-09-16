Meteoroloji o illeri uyardu, çok kuvvetli geliyor! 16 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, yarın (Pazartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, yarın (Pazartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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