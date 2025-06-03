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Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından o iller için uyarı geldi: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun illerinde ve bölgelerindeki hava durumu...
Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 1 113

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından o iller için uyarı geldi: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun illerinde ve bölgelerindeki hava durumu...

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 2 213

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 3 313

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 4 413

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 5 513

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 6 613

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı az bulutlu

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 7 713

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu ile Hatay'ın batısı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

HATAY °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 8 813

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Konya'nın batısı, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale'nin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 9 913

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 10 1013

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 11 1113

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

MALATYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

VAN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 12 1213

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 13 1313

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege'nin güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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