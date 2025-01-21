Meteoroloji o il için saat vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ocak hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güneybatı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde başlamak üzere, zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı