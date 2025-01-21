Meteoroloji o il için saat vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ocak hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi sabah kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.