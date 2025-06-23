Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusu mevzi sağanak yağışlı