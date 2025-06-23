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Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları

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Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başı yeni hava durumu haritasını yayınlayarak, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirterek uyarılarda bulundu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? İşte 23 Haziran 2025 Pazartesi il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI :

Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları 2 210

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 13°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık, güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusu mevzi sağanak yağışlı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları 6 610

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtına; Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, akşam 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, akşam 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi sabah 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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