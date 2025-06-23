Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgara dikkat! 23 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’de fırtına; Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, akşam 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, akşam 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi sabah 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.