  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları

Yayınlanma:
Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumu tahmin raporunda ülke genelinin parçalı bulutlu ege kıyıları iç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesini kuvvetli rüzgar, Karadeniz bölgesi özellikle Ordu çevresini sağanak yağış konusunda uyarılarda bulundu. Peki bu gün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? İşte 17 Haziran 2025 Salı günü il il hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

17 HAZİRAN 2025 MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

17 HAZİRAN 2025 EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

17 HAZİRAN 2025 AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

17 HAZİRAN 2025 İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

17 HAZİRAN 2025 BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

17 HAZİRAN 2025 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

17 HAZİRAN 2025 DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

17 HAZİRAN 2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

17 HAZİRAN 2025 DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT