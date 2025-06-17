Meteoroloji o bölgeleri uyardı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! 17 Haziran 2025 hava durumu ve sıcaklıkları

17 HAZİRAN 2025 DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.