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Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?

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Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji genel müdürlüğü ülke geneli yayınladığı hava durumu tahmin raporunda Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağından vatandaşların tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Peki, 12 Ekim Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? Bölgelerde illerde ve denizlerde hava durumu
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI :

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli esmesi beklendiginden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? 2 210

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? 3 310

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? 4 410

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? 5 510

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? 6 610

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? 8 810

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saaatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli geliyor! 12 Ekim 2024 Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? 10 1010

DENİZLERDE HAVA HAVA DURUMU

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, akşam batısı, gece doğusu 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

KAYNAK: METEOROLOJİ

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