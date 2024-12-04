Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Buz sis dona dikkat! 4 Aralık 2024 Çarşamba hava durumu sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 4 ila 6, sabah saatlerinde Hatay kıyı kesimleri 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
KAYNAK: Meteoroloji