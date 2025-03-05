Meteoroloji müjdeyi verdi, sıcaklıklar artıyor: Bugün hava nasıl olacak? 5 Mart 2025 Hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, batısı öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, siste zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu güneyi yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, siste zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde Hatay'ın güney kıyı kesimleri 3,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.