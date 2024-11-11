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Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ki hava durumu raporunu açıklayarak hava sıcaklıklarının düşeceği yurdun bir çok bölümünde yağışların etkili olacağını duyurdu. İşte 11 Kasım 2024 Pazartesi bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusu'nun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah sattlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevreleinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak! 11 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de fırtına; Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Doğu Akdeniz'in batısı yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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