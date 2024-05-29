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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava durumu nasıl olacak? 29 Mayıs 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçerken, Karadeniz bölgesinde bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte 29 Mayıs 2024 Çarşamba bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.
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