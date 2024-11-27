Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9, batısı batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: Orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.