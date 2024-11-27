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Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için ülke geneli hava durumu tahmin raporunu açıklayarak yurt geneli parçalı çok bulutlu Karadeniz bölgesi yağmurlu özellikle Rize, Artvin ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. işte 27 kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, Trakya'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in batısında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli(50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatıdan fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu,

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu,

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu

Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in (Giresun dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde batısında, gece saatlerinde genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji bugün hava tahmin raporunu açıkladı! 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı: 27 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9, batısı batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: Orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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