  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu

Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu

Yayınlanma:
Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm ülke geneli yayınladığı hava durumu tahmin raporunu yayınlayarak hafta sonunu işaret ederek havaların daha da soğuyacağı İstanbul dahil bir çok ilde kuvvetli yağmur ve kar yağışının yağacağını duyurdu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 20 kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu 3 310

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına, Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 5, gece 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 3.0 ila 4.0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinden sonra 2.5 ila 3.5 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, gece saatlerinde kuzeyinde 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 ile 4.0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan batısı 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT