Meteoroloji açıkladı o tarihe dikkat, çok kuvvetli geliyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 20 Kasım hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına, Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 5, gece 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 3.0 ila 4.0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinden sonra 2.5 ila 3.5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, gece saatlerinde kuzeyinde 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 ile 4.0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan batısı 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.