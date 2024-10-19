Meteoroloji açıkladı! Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgeleri dikkat! 19 Ekim 2024 hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de fırtına; Batı Karadeniz, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısı batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi ile gece geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: İyi.
KAYNAK: METEOROLOJİ