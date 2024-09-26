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Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklık raporunu yayınladı. Peki bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak yağmur yağacak mı işte 26 eylül perşembe bölgelerimizde, illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları ne kadar, yağmur yağacak mı? 26 Eylül 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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