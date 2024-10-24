Meteoroloji açıkladı! Hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 24 Ekim 2024 perşembe hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m; Görüş: İyi.