Meteoroloji açıkladı! Hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2 m , Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.