Meteoroloji açıkladı! Hava daha da soğuyor kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor! 18 Kasım il il hava durumu tahminleri

DENİZLERDE HAVA
Bugün (Pazar) akşam saatlerinde Orta Karadeniz, Güney Ege açıkları ile Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, bugün (Pazar) akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam doğusu 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde batısı ile öğle geneli batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece batısı 4 ila 6, bugün (Pazar) akşam saatlerinde batısı yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, bugün (Pazar) akşam ile gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, bugün (Pazar) akşam ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güney ve güneydoğudan 4 ila 6, bugün (Pazar) akşam saatlerinde doğusu 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.