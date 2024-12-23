Meteoroloji açıkladı! Hava buz gibi olacak, kuvvetli yağmura dikkat kar geliyor: 23 Aralık 2024 hava durumu sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, doğusu akşam saatlerinden sonra yer yer 6, gece saatlerinden sonra batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.