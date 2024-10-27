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Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak?

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Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu pazar gün açıkladığı hava durumu tahmin raporunda ülke geneli parçalı bulutlu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı . Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 27 Ekim 2024 Pazar günü bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.
Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! hafta sonu 27 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, öğle saatlerinde doğusu yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.

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