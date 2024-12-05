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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu

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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, açıkladığı hava durumu tahmin raporunda ülke geneli parçalı çok bulutlu olacağı, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi bazı kesimleri yağışlı geçeceğini duyurdu. Peki bugün hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? İşte 5 Aralık 2024 ülke geneli bölgelerimiz illerimiz ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu 3 310

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin eediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum, Samsun ve Tokat, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Gaziantep ve Kilis, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 , gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, açıkları 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, lokal sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 açıkları yer yer 7; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Kuzey Ege akşam saatlerinde 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu gece saatlerinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde ; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı ve Hatay kıyıları , yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

KAYNAK: Meteoroloji

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