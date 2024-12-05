Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 Aralık Perşembe hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 , gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, açıkları 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, lokal sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 açıkları yer yer 7; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Kuzey Ege akşam saatlerinde 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu gece saatlerinde güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde ; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı ve Hatay kıyıları , yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
KAYNAK: Meteoroloji