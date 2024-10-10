Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 10 Ekim 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları

10 EKİM DENİZLERDE HAVA DURUMU
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam ve gece saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Akdeniz'in doğusu çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.