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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün tüm ülke geneli hava durumunu açıklayarak ülke geneli olumsuz bir hava durumunun olmadığını belirtti. Peki bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak yağmur yağacak mı? İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba tüm bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinden, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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