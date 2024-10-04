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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu

Yayınlanma:
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke yayınladığı hava durumu tahmin raporunda Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 4 Ekim ülke geneli bölgelerimizde, illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu 2 210

4 EKİM MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu 3 310

4 EKİM EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu 4 410

4 EKİM AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu 5 510

4 EKİM İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu 6 610

4 EKİM BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu 7 710

4 EKİM ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu 8 810

4 EKİM DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu 9 910

4 EKİM GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu 10 1010

4 EKİM DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5, Kuzey Ege açıkları 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Kuzey Ege açıkları 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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