Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu

4 EKİM DENİZLERDE HAVA DURUMU
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5, Kuzey Ege açıkları 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Kuzey Ege açıkları 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.