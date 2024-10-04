Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl sıcaklık ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 Ekim 2024 Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke yayınladığı hava durumu tahmin raporunda Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 4 Ekim ülke geneli bölgelerimizde, illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

1 10 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. UYARILAR Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU 2 10 4 EKİM MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu 3 10 4 EKİM EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık 4 10 4 EKİM AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık 5 10 4 EKİM İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ÇANKIRI °C, 26°C

Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu KONYA °C, 26°C

Az bulutlu 6 10 4 EKİM BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 27°C

Az bulutlu DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu KASTAMONU °C, 26°C

Az bulutlu ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu 7 10 4 EKİM ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 27°C

Az bulutlu SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 26°C

Az bulutlu TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu 8 10 4 EKİM DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 25°C

Az bulutlu VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu 9 10 4 EKİM GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık 10 10 4 EKİM DENİZLERDE HAVA DURUMU Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m; Görüş: İyi. MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi. EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5, Kuzey Ege açıkları 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Kuzey Ege açıkları 2,5 m; Görüş: İyi. AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi. VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.



