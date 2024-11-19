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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşye 19 Kasım 2024 Salı tüm bölgelerimizde hava durumu
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak? 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak? 2 210

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak? 3 310

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak? 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak? 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak? 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak? 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak? 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak? 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava sıcaklığı ne kadar olacak? 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzeyli yönlerden, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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