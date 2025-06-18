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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu

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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava durumu tahmin raporunda ülke geneli bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durum ve sıcaklık oranlarını açıkladı. İşte 18 Haziran 2025 Çarşamba günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu 2 210

18 HAZİRAN 2025 MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu 3 310

18 HAZİRAN 2025 EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu 4 410

18 HAZİRAN 2025 AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu 5 510

18 HAZİRAN 2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu 6 610

18 HAZİRAN 2025 BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu 8 810

18 HAZİRAN 2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu 9 910

18 HAZİRAN 2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 18 Haziran 2025 hava durumu 10 1010

18 HAZİRAN 2025 DENİZLERDE HAVA DURUMU

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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