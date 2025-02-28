Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu