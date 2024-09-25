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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları

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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları
İşe gitmek için ve ya hava durumuna göre işleri olan insanlar her gün hava durumunu araştırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklarını açıkladı. Peki bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak yağmur yağacak mı? 25 Eylül Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:

Genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl? 25 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkaları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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