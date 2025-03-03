Meteoroloji açıkladı! 8 il için kar yağışı uyarısı! İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar düşüyor: 3 Mart 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.