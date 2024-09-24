Meteoroloji açıkladı! 24 Eylül 2024 Salı Bölgelerimizde, illerimizde ve denizlerimizde hava durumu

DENİZLERDE HAVA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ilk saatlerde doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 3,0 m, Doğu Karadeniz 2 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve batılı yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gündüz saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: kuzey ve doğudan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.