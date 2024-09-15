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Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak

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Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava durumu raporunda, özellikle İstanbul için kuvvetli yağış konusunda uyarılarda bulunarak tüm ülke geneli hava durumu raporunu açıkladı. İşte 15 Temmuz Pazar günü hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in (Sinop haric) ile Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve batılı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmeler göre yağışların yarın öğle saatlerinde (15/09/2024) Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak 2 210

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak 3 310

EGE

Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin bu gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 36°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak 8 810

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kars ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! 15 Eylül Pazar, ülke geneli hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'in batısında fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, batısı öğle saatlerinden itibaren 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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