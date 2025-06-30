Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına; Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde Güney Ege'nin kuzeyi 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m sabah 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, güneyi batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.