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Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu

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Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli hava tahmin raporunu yayınlayarak Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Giresun ve Trabzon illerinde yer yer kuvvetli olması nedeniyle uyarılarda bulunarak, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı. 30 Haziran Pazartesi Hava durumu ve sıcaklık oranlar
Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 2 211

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden ,Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 3 311

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 4 411

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 5 511

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 6 611

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 7 711

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 9 911

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde Güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 9 ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 30 Haziran hava durumu 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına; Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde Güney Ege'nin kuzeyi 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m sabah 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, güneyi batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.

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