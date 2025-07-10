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Meteoroloji uyardı: O bölgeler kavrulmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl?

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Meteoroloji uyardı: O bölgeler kavrulmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdumuzun bazı bölgelerindeki sıcaklıklar mevsim normallerine dönerken bazı illerimizdeki aşırı sıcaklıklar devam edecek. Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl? İşte, yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O bölgeler kavrulmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl? 1 17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: O bölgeler kavrulmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl? 2 27

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı: O bölgeler kavrulmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl? 3 37

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgeler kavrulmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl? 4 47

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgeler kavrulmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl? 5 57

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgeler kavrulmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl? 6 67

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgeler kavrulmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl? 7 77

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’in batısında fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu 4 ila 6, sabah saatlerinde batısı 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Karadeniz’in batısı sabah yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle ve akşam saatlerinde doğusu yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde kuzeyi ile açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam ile gece batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin doğusu güneydoğudan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve gece saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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