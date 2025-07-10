Meteoroloji uyardı: O bölgeler kavrulmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak, Perşembe günü hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’in batısında fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu 4 ila 6, sabah saatlerinde batısı 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Karadeniz’in batısı sabah yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle ve akşam saatlerinde doğusu yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde kuzeyi ile açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam ile gece batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin doğusu güneydoğudan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve gece saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.